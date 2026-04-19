Москва19 апр Вести.В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растут случаи небоевых потерь из-за того, что призывают негодных к службе на фронте мужчин. На это указал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru.

Рост заболеваемости [в рядах ВСУ] связан в первую очередь с тем, что призывают негодных к службе людей. По состоянию здоровья они подходят для службы только во вспомогательных частях, тыловых частях... Они не способны даже на полигонах выполнять учебные задачи сказал он

Собеседник издания уточнил, что сейчас такая ситуация в основном наблюдается в Харьковской области, поскольку именно на этом направлении российская армия развивает активное наступление. Чтобы остановить ВС РФ, украинское командование вынуждено искать дополнительные резервы, и находит их среди людей, которые не годятся в солдаты.

Кнутов также указал на еще одно негативное последствие таких решений. По его словам, призыв неподготовленных или негодных к службе военных приводит к увеличению числа случаев самоубийства и дезертирства.