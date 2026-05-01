Москва1 маяВести.В Харьковской области командование ВСУ отправляет на передовую группы инструкторов центра подготовки подразделений противовоздушной обороны, которые погибают в течение первых 10 дней.
Как сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах, доукомплектация действующих в Волчанском районе штурмовых групп украинских боевиков идет на фоне больших потерь. Устраняют некомплект за счет инструкторов Центра подготовки подразделений противовоздушной обороны.
Средняя продолжительность жизни бывшего преподавателя в зоне боевых действий не превышает и 10 дней, отметил эксперт.
А командиры ВСУ недовольны новым пополнением еще больше, чем насильно мобилизованными украинцамиотметил собеседник агентства