ТАСС: инструкторы ВСУ по ПВО погибают на передовой за 10 дней

ВСУ отправляют на фронт инструкторов, которые погибают за 10 дней ТАСС: инструкторы ВСУ по ПВО погибают на передовой за 10 дней

Москва1 мая Вести.В Харьковской области командование ВСУ отправляет на передовую группы инструкторов центра подготовки подразделений противовоздушной обороны, которые погибают в течение первых 10 дней.

Как сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах, доукомплектация действующих в Волчанском районе штурмовых групп украинских боевиков идет на фоне больших потерь. Устраняют некомплект за счет инструкторов Центра подготовки подразделений противовоздушной обороны.

Средняя продолжительность жизни бывшего преподавателя в зоне боевых действий не превышает и 10 дней, отметил эксперт.