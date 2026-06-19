В Иркутске перед судом предстанет мужчина, избивавший и убивший 86-летнюю мать

В Иркутске перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший 86-летнюю мать В Иркутске перед судом предстанет мужчина, избивавший и убивший 86-летнюю мать

Москва19 июн Вести.В Иркутске перед судом предстанет 63-летний мужчина, систематически избивавший и забивший до смерти свою 86-летнюю мать. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, фигурант долгое время проживал с матерью. В силу престарелого возраста и физического состояния женщина нуждалась в уходе и помощи, которые осуществлял ее сын. Однако мужчина систематически жестоко избивал пенсионерку руками, ногами и иными предметами по различным частям тела, а также душил пострадавшую, высказывая в ее адрес нецензурную брань. Женщина испытывала боль, мучения, физические и психические страдания.

В июне прошлого года в ходе ссоры мужчина в очередной раз нанес … матери множественные телесные повреждения. Затем он позвонил родственнице и сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что мать неоднократно падала и находится в бессознательном состоянии. Родственница вызвала бригаду скорой … — пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась через несколько дней говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, житель Иркутска обвиняется по п.п. "г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, совершенные с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела завершено — оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Вину в совершении преступления мужчина не признал.