В больнице умерла одна из девочек, переживших покушение в Тульской области Одна из переживших покушение девочек скончалась в больнице Тульской области

Москва25 мая Вести.В Тульской области скончалась одна из двух девочек, переживших покушение на убийство. Об этом пишет управление СК России по региону в MAX.

На детей, их 54-летнюю бабушку и ее 46-летнюю сестру напали в ночь с 24 на 25 мая. По данным следствия, двое подозреваемых прибыли в дом своих знакомых в поселок Ханино Суворовского района, и у одного из них – 35-летнего мужчины – появилась идея ограбить семью.

При ограблении женщины оказали сопротивление, и он избил их, а также их малолетних внучек деревянным бруском. Все четверо потеряли сознание, а злоумышленник и его сожительница похитили ювелирные украшения и сбежали.

Хозяйка дома скончалась от полученных травм, а ее сестра и дети были госпитализированы.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, одна из несовершеннолетних скончалась в больнице пишет СК

Подозреваемым вскоре предъявят обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство и разбое.