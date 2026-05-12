В Ярославской области арестовали мужчину, убившего сестру и ее мужа поленом

Москва12 мая Вести.В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено 8 мая текущего года в частном доме, расположенном на улице Дорожной в деревне Еремеево Даниловского муниципального округа.

Подозреваемый … в ходе возникшего конфликта нанес сестре и ее супругу множественные удары поленом в область головы сказано в сообщении ведомства в MAX

Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных травм.

После этого фигурант покинул место преступления, вернувшись в дом лишь на следующий день для сокрытия улик. Затем он сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тел.

Причастность подозреваемого к совершенному преступлению установлена в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий.

Тутаевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Фигурант заключен под стражу, обстоятельства убийства устанавливаются, в том числе назначен ряд необходимых экспертиз.