Москва12 маяВести.В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено 8 мая текущего года в частном доме, расположенном на улице Дорожной в деревне Еремеево Даниловского муниципального округа.
Подозреваемый … в ходе возникшего конфликта нанес сестре и ее супругу множественные удары поленом в область головысказано в сообщении ведомства в MAX
Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных травм.
После этого фигурант покинул место преступления, вернувшись в дом лишь на следующий день для сокрытия улик. Затем он сообщил в правоохранительные органы об обнаружении тел.
Причастность подозреваемого к совершенному преступлению установлена в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий.
Тутаевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Фигурант заключен под стражу, обстоятельства убийства устанавливаются, в том числе назначен ряд необходимых экспертиз.