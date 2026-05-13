Украинский военнослужащий убил двух товарищей в Николаеве

Пьяный всушник в Николаеве убил двоих сослуживцев Украинский военнослужащий убил двух товарищей в Николаеве

Москва13 мая Вести.Украинский военнослужащий убил двоих сослуживцев в Николаеве во время застолья, сообщает пресс-служба николаевской полиции.

Отмечается, что во время совместного распития спиртных напитков между военными произошла ссора, и один из них расстрелял своих двоих товарищей из автоматического оружия. Инцидент произошел ночью 12 мая.

Полиция задержала 35-летнего военного, подозреваемого в совершении двойного убийства. Ему грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее один из пленных рассказал на допросе, что мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляли строить дачу командиру вместо прохождения боевой подготовки.