Жителя Тверской области осудили на 7 лет за убийство знакомого выстрелом в спину

В Тверской области осужден мужчина, убивший знакомого выстрелом в спину Жителя Тверской области осудили на 7 лет за убийство знакомого выстрелом в спину

Москва22 мая Вести.В Тверской области вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве знакомого. Фигуранта приговорили к 7 годам лишения свободы, сообщает СУ СК России по региону.

Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ… назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в октябре 2024 года в лесу. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента неким предметов в левый глаз, а после выстрелил ему в спину из охотничьего ружья и скрылся. Потерпевший погиб на месте.