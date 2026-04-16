Москва16 апрВести.Житель города Мирного 68 лет получил 6 лет колонии строгого режима за убийство собутыльника, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха в мессенджере MAX.
Следствием и судом установлено, что 7 января 2026 года в ходе распития спиртных напитков в квартире жилого дома города Мирного между двумя мужчинами возник конфликт на бытовой почве, и хозяин жилища на почве ссоры ножом нанес удар в шею потерпевшегоотметили в пресс-службе
Потерпевший скончался на месте, а обвиняемый, поняв, что случилось, позвонил в скорую помощь. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили его к следователю. Позднее он был заключен под стражу.
Суд назначил пенсионеру наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.