Москва15 июн Вести.Житель Хангаласского района 36 лет приговорен к 4 годам 6 месяцам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.

… местный житель с учетом наличия непогашенной судимости приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за жестокое избиение своего знакомого молотком и монтировкой, совершенное в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта, произошедшего в помещении гаража в поселке Мохсоголлох