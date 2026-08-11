Москва11 авгВести.Судом в Якутии вынес приговор 38-летнему мужчине и 42-летней женщине, они признаны виновными в умышленном причинение тяжкого вреда малолетнему, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.
Установлено, что с июля 2022 по ноябрь 2025 года подсудимые создали мальчику 2019 года рождения асоциальные условия – систематически избивали ребенка, он не посещал детский сад и лечебные учреждения.
Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 6 лет 2 месяца исправительной колонии общего режима, мужчине - на 5 лет в исправительной колонии строгого режимаотмечается в сообщении
Кроме того, женщина признана виновной еще и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.