Мужчина и женщина из Якутии будут отбывать срок за жестокое обращение с ребенком

В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о жестоком обращении с малолетним Мужчина и женщина из Якутии будут отбывать срок за жестокое обращение с ребенком

Москва11 авг Вести.Судом в Якутии вынес приговор 38-летнему мужчине и 42-летней женщине, они признаны виновными в умышленном причинение тяжкого вреда малолетнему, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.

Установлено, что с июля 2022 по ноябрь 2025 года подсудимые создали мальчику 2019 года рождения асоциальные условия – систематически избивали ребенка, он не посещал детский сад и лечебные учреждения.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 6 лет 2 месяца исправительной колонии общего режима, мужчине - на 5 лет в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

Кроме того, женщина признана виновной еще и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.