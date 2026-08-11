Москва11 авг Вести.Житель Якутска признан виновным в угрозе убийством учителя своих детей, по решению суда он приговорен к обязательным работам на 380 часов, сообщается в MAX-канале Следственного комитета республики.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, находясь в кабинете школы в Якутске, в ходе ссоры с классным руководителем его детей, высказал ей угрозу убийством и нанес удары лбом в область головы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ отмечается в сообщении

По данным прокуратуры региона, инцидент произошел в октябре 2024 года в школе в присутствии детей и супруги. Подсудимый угрожал учителю убийством, а также не менее шести раз ударил лбом ей по голове, толкал потерпевшую, отчего она ударялась о стулья. Кроме обязательных работ, в пользу педагога взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.