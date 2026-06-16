Москва16 июн Вести.Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Якову Шушарину, который в январе этого года избил школьника, сбившего его жену на горнолыжном спуске комплекса "Уктус", он проведет в колонии 4,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Действия Шушарина суд квалифицировал по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением насилия) и п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений) говорится в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, 17 января 2026 года Шушарин катался на лыжах вместе со своей семьей. В какой-то момент они остановились у подножия горы, и в них врезался подросток на снегокате, сбив с ног супругу фигуранта. мужчина нанес школьнику не менее 11 ударов кулаками по голове и туловищу. Все это он сопровождал угрозами физической расправы и нецензурной лексикой.

В ходе судебного разбирательства Шушарин свою вину не признал и просил оправдать его. Он настаивал на том, что был в состоянии аффекта и защищал свою семью.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии-поселения. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.