Суд приговорил мужчину к двум годам условно за нападение на юного хоккеиста Житель Камчатки ударил ребенка хоккейным снаряжением и получил условный срок

Москва28 июл Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 56-летнего мужчину к двум годам условно за то, что он ударил мальчика хоккейным снаряжением. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2025 года в хоккейной школе. Мужчина приехал за своим сыном, однако не нашел его спортинвентарь. Увидев на ледовой арене мальчика, который использовал снаряжение его ребенка, он подошел к 8-летнему спортсмену, сорвал с него амуницию и ударил ею по его голове и руке. В больнице у юного хоккеиста диагностировали травму средней тяжести.

Осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда — с осужденного взыскано 300 тыс. рублей.