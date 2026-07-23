Экс-капитану юношеской сборной РФ по хоккею дали условный срок за мошенничество Экс-капитана юношеской сборной РФ по хоккею Хованова осудили за мошенничество

Москва23 июл Вести.Бывшего капитана юношеской сборной России по хоккею Александра Хованова признали виновным по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вольского районного суда Саратовской области.

По имеющимся данным, с 3 июня по 3 декабря 2023 года Хованов предложил двум жителям региона приобрести хоккейную экипировку по ценам ниже рыночных. Потерпевшие заплатили более 3 млн рублей, но так и не получили товар. Спортсмен приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Три года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год приводит сообщение суда ТАСС

Александру Хованову 26 лет. В 2016 году, будучи капитаном юношеской сборной России, он завоевал бронзу на зимних юношеских Олимпийских играх. В 2020 году спортсмен получил серебро на молодежном чемпионате мира.