Москва13 мая Вести.Прокурор подал апелляционное представление на приговор контр-адмиралу Николаю Коваленко, освобожденному от наказания по болезни. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Прокурор обжаловал решение военного суда в Москве об освобождении от наказания из-за болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко по делу о мошенничестве говорится в публикации

В феврале Московский гарнизонный военный суд признал Коваленко виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему 4,5 года колонии и штраф 500 тысяч рублей. Однако от реального отбывания срока он был освобожден по состоянию здоровья. Также отмечается, что на приговор поступили жалобы защиты.

Еще шестеро фигурантов получили от трех до восьми лет колонии со штрафами от 400 до 800 тысяч рублей. По данным издания "Коммерсант", они признаны виновными в хищении сотен миллионов рублей в ходе исполнения контрактов на модернизацию вооружения боевых кораблей Северного флота.