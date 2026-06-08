Москва8 июн Вести.Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который с телефона сослуживца сделал ряд ставок и проиграл принадлежавший товарищу миллион рублей, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда в мессенджере МАХ.

Военнослужащий … в период с 21 декабря 2025 года по 3 января 2026 года, используя установленные в мобильном телефоне, принадлежащем сослуживцу Д., банковское приложение и приложение букмекерской компании, осуществил ряд операций по безналичному переводу более 1000 000 рублей с принадлежащих Д. банковских счетов на свое имя в букмекерскую компанию, которые были им полностью израсходованы на ставки на спортивные события, тем самым причинив Д. имущественный ущерб