Боец Росгвардии получил три года колонии за содействие телефонным мошенникам В Москве осужден боец Росгвардии, работавший курьером у телефонных мошенников

Москва28 июн Вести.235-й гарнизонный военный суд вынес приговор 20-летнему ефрейтору Росгвардии Кириллу Морозову, признанному виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он получил три года колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей, сообщает "Коммерсант".

Участвовавший в СВО ефрейтор был пойман в столице с поличным при получении 1 млн руб. у 88-летнего пенсионера под предлогом "декларации средств" пишет издание

Свою вину 20-летний военнослужащий признал полностью, он дал подробные показания.

Морозов был задержан в феврале сотрудниками столичного ОМВД по району Дорогомилово Москвы. Он рассказал, что, будучи в отпуске, нашел подработку курьером в интернете.

Жертвой аферистов стал 88-летний ветеран труда. По словам его адвоката Ярослава Пакулина, пенсионер был сильно возмущен тем, что в числе мошенников оказался сотрудник правоохранительных органов.