В Калининграде осужден призвавший к деятельности против безопасности государства

Житель Калининграда получил три года за призыв финансировать иностранную армию В Калининграде осужден призвавший к деятельности против безопасности государства

Москва10 июн Вести.В Калининграде суд вынес приговор по делу мужчины, который обвинялся в призывах к осуществлению деятельности против безопасности государства, сообщает в мессенджере MAX пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

По версии следствия, 51-летний фигурант расследования призывал финансировать вооруженные силы иностранного государства.

Соответствующий комментарий был опубликован будущим подсудимым в публичном канале мессенджера в апреле минувшего года.

С учетом позиции государственного обвинения … суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы говорится в публикации ведомства

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, на три года он лишен права заниматься деятельностью, которая связана с публичным размещением материалов в интернете.