Москва22 июлВести.В Кобяйском районе мужчина осужден на семь лет колонии за вымогательство денег у участника специальной военной операции, сообщается в MAX-канале прокуратуры Якутии.
Установлено, что подсудимый с 2023 по 2025 годы под предлогом того, что якобы потерпевший распространял про него недостоверные сведения, вымогал у последнего деньги с применением насилия. Сумма перечисленных ему на счет потерпевшим средств составила более 1 миллиона рублей.
Подсудимый осужден к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режимаотмечается в сообщении
В пользу потерпевшего взыскана невозмещенная часть причиненного ущерба в сумме более 981 тысячи рублей.