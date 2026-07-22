Семь лет колонии получил житель Якутии за вымогательство денег у участника СВО

Житель Якутии осужден за вымогательство денег у участника СВО Семь лет колонии получил житель Якутии за вымогательство денег у участника СВО

Москва22 июл Вести.В Кобяйском районе мужчина осужден на семь лет колонии за вымогательство денег у участника специальной военной операции, сообщается в MAX-канале прокуратуры Якутии.

Установлено, что подсудимый с 2023 по 2025 годы под предлогом того, что якобы потерпевший распространял про него недостоверные сведения, вымогал у последнего деньги с применением насилия. Сумма перечисленных ему на счет потерпевшим средств составила более 1 миллиона рублей.

Подсудимый осужден к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима отмечается в сообщении

В пользу потерпевшего взыскана невозмещенная часть причиненного ущерба в сумме более 981 тысячи рублей.