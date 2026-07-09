Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев отстранен на два года за допинг

Хоккеист Владислав Каменев дисквалифицирован на два года за мельдоний Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев отстранен на два года за допинг

Москва9 июл Вести.Трехкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Владислав Каменев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила юридическая компания "Клевер Консалт", представляющая интересы спортсмена.

Допинг-тест, давший положительный результат на мельдоний, Каменев сдал 15 марта. В итоге хоккеисту назначили двухлетний бан вместо максимально возможного четырехлетнего срока.

Сторона защиты настаивала на том, что вещество попало в организм спортсмена случайно — через контрафактные импортные биологически активные добавки (БАДы), поставляемые в Россию по серым схемам через третьи страны. Юристы намерены изучить целесообразность подачи апелляции после получения полного текста решения РУСАДА.