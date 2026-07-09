Москва9 июлВести.Трехкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Владислав Каменев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила юридическая компания "Клевер Консалт", представляющая интересы спортсмена.
Допинг-тест, давший положительный результат на мельдоний, Каменев сдал 15 марта. В итоге хоккеисту назначили двухлетний бан вместо максимально возможного четырехлетнего срока.
Сторона защиты настаивала на том, что вещество попало в организм спортсмена случайно — через контрафактные импортные биологически активные добавки (БАДы), поставляемые в Россию по серым схемам через третьи страны. Юристы намерены изучить целесообразность подачи апелляции после получения полного текста решения РУСАДА.