Журова рекомендовала Валиевой отказаться от звания заслуженного мастера спорта Журова: Валиевой стоит отказаться от звания ЗМС и завоевать его снова

Москва16 июн Вести.Российской фигуристке Камиле Валиевой стоит самой отказаться от звания заслуженного мастера спорта и завоевать его снова. Об этом агентству РИА Новости заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Парламентарий пояснила, что Валиева, конечно, имеет полное право считаться заслуженным мастером спорта. Однако при нарушении антидопинговых правил спортсмен лишается всех званий.

Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно отметила Журова

В 2024 году Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года с 25 декабря 2021 года, когда в одной из ее проб было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Все результаты выступлений Валиевой с 2021 года были аннулированы.