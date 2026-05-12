Москва12 мая Вести.Российская фигуристка Софья Муравьева хочет сменить спортивное гражданство и просит отчислить ее из сборной РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на несколько источников, которые не связаны друг с другом.

Источники связали желание 19-летней Муравьевой отчислиться из сборной России с планами сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

Отмечается, что фигуристка, возможно, уже направила официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила в беседе с РИА Новости, что Муравьева хочет успеть сменить спортивное гражданство до Олимпийских игр 2030 года.

Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. …Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдет в какую-то другую страну, то она успеет это сделать отметила Тарасова



Муравьева сейчас является членом сборной РФ и выполнила критерии для попадания в основной состав в следующем сезоне. В минувшем сезоне она заняла пятое место на чемпионате России.

В прошлом году СМИ сообщали, что Муравьеву исключили из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за регулярные нарушения тренировочной дисциплины.