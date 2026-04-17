Лыжница Булычева не видит смысла в получении нейтрального статуса Российская лыжница Булычева: сейчас нет смысла получать нейтральный статус

Москва17 апр Вести.Российская лыжница Екатерина Булычева заявила, что не видит смысла в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом она рассказала в беседе с изданием Sport24.

Мне сейчас нет смысла [получать нейтральный статус]. Мне нужно в России для начала... показывать высокие результаты. Если я пойму, что все идет так, как я задумала, начну думать о нейтральном статусе сказала спортсменка

Лыжница добавила, что довольна тем, как выросла за прошедшие годы и как пошли вверх результаты.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе