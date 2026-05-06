Тренер Мишин подтвердил завершение работы с фигуристкой Муравьевой Алексей Мишин прекратил сотрудничество с Софьей Муравьевой

Москва6 мая Вести.Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин сообщил о завершении сотрудничества с фигуристкой Софьей Муравьевой.

Об этом специалист рассказал РИА Новости, утвердительно ответив на соответствующий вопрос.

Ранее источники сообщали, что 19-летняя спортсменка покинула группу тренера по инициативе наставника.

Муравьева тренировалась под руководством Мишина один сезон. До этого фигуристка работала с Евгением Плющенко. На данный момент дальнейшее место продолжения ее спортивной карьеры не уточняется.