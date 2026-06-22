Заслуженный тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер на 89-м году жизни

Ушел из жизни легендарный тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев Заслуженный тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев умер на 89-м году жизни

Москва22 июн Вести.Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России профессионал своего дела Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Печальная новость появилась на сайте ФФККР.

Виктор Николаевич начал заниматься фигурным катанием в 16 лет в родном городе – Туле. Он был призером первенства страны в юниорском возрасте, затем вошел в сборную СССР. В 1960 году перешел на тренерскую работу.

Кудрявцев воспитал целую плеяду ярких фигуристов. В их числе – Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, Кира Иванова, Мария Бутырская, Виктория Волчкова (Буцаева), Николай Морозов, Илья Авербух и многие другие. Ученица Виктора Николаевича фигуристка Марина Титова впоследствии стала его супругой.

Среди учеников первого набора в группу Кудрявцева были чемпион мира Сергей Волков, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник и президент Олимпийского комитета России (2010-2018) Александр Жуков.

Виктор Николаевич до последнего, пока позволяло здоровье, помогал, консультировал тренеров и спортсменов, проводил мастер-классы в разных городах России.

Не знаю, что это такое – тренировать у бортика. Тренер должен быть на коньках! этот девиз Кудрявцев приводится в некрологе

Федерация фигурного катания на коньках России выразила искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича. О прощании и похоронах пока ничего не сообщается.