В возрасте 85 лет умер заслуженный тренер по фехтованию Зуев

Скончался заслуженный тренер по фехтованию Зуев В возрасте 85 лет умер заслуженный тренер по фехтованию Зуев

Москва4 июн Вести.На 86-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по фехтованию Альфред Зуев. Об этом сообщает Федерация фехтования России.

Он посвятил тренерской работе всю жизнь, уточняет ФФР.

Ушел из жизни Альфред Дмитриевич Зуев. Выражаем глубокие соболезнования близким, друзьям, ученикам и всем, кому дорого его имя написано в сообщении ФФР

Зуев начал тренерскую деятельность в 1965 году. В 1981 году заступил на тренерскую работу в сборной СССР. Участник Олимпийских игр-1992 в Берлине.

Прощание с Альфредом Зуевым состоится 6 июня.