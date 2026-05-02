Москва2 маяВести.Мастер спорта СССР международного класса по академической гребле, обладатель серебряной медали Олимпиады 1976 года в Монреале (четверка парная) Евгений Дулеев умер на 71-м году жизни. Печальная новость появилась в Telegram-канале Федерации гребного спорта России.
Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие отечественного гребного спортаотмечается в сообщении
В числе его главных достижений, помимо серебра Олимпиады‑1976, бронза чемпионатов мира 1975 года в Ноттингеме (четверка парная) и 1977 года в Амстердаме (двойка парная).
Евгений Дулеев 5 апреля отпраздновал 70-летие.
Федерация выразила искренние соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Васильевича.
О прощании с ним и похоронах пока ничего не сообщается.