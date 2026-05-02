Умер серебряный призер Олимпийских игр 1976 года по гребле Евгений Дулеев Ушел из жизни мастер спорта СССР международного класса по гребле Евгений Дулеев

Москва2 мая Вести.Мастер спорта СССР международного класса по академической гребле, обладатель серебряной медали Олимпиады 1976 года в Монреале (четверка парная) Евгений Дулеев умер на 71-м году жизни. Печальная новость появилась в Telegram-канале Федерации гребного спорта России.

Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие отечественного гребного спорта отмечается в сообщении

В числе его главных достижений, помимо серебра Олимпиады‑1976, бронза чемпионатов мира 1975 года в Ноттингеме (четверка парная) и 1977 года в Амстердаме (двойка парная).

Евгений Дулеев 5 апреля отпраздновал 70-летие.

Федерация выразила искренние соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Васильевича.

О прощании с ним и похоронах пока ничего не сообщается.