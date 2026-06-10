Москва10 июнВести.Не стало одного из старейших олимпийцев-фехтовальщиков Юлена Уралова. Он ушел на 102-м году жизни. Печальная новость появилась в Telegram-канале Федерации фехтования России.
Юлен Исаакович был участником Великой Отечественной войны, награжден медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией".
Уралов выступал на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах, завоевал чемпионский титул Вооруженных сил СССР.
Опыт и знания Юлена Исааковича продолжили служить спорту – после завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории, внося неоценимый вклад в развитие нашего вида спортаговорится в некрологе
В Федерации фехтования России смерть Уралова назвали невосполнимой утратой и выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам покойного.