Известный олимпиец-фехтовальщик Юлен Уралов скончался на 102-м году жизни

Ушел из жизни один из старейших олимпийцев-фехтовальщиков Юлен Уралов Известный олимпиец-фехтовальщик Юлен Уралов скончался на 102-м году жизни

Москва10 июн Вести.Не стало одного из старейших олимпийцев-фехтовальщиков Юлена Уралова. Он ушел на 102-м году жизни. Печальная новость появилась в Telegram-канале Федерации фехтования России.

Юлен Исаакович был участником Великой Отечественной войны, награжден медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией".

Уралов выступал на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, дважды становился чемпионом СССР по фехтованию на рапирах, завоевал чемпионский титул Вооруженных сил СССР.

Опыт и знания Юлена Исааковича продолжили служить спорту – после завершения карьеры он работал тренером и судьей международной категории, внося неоценимый вклад в развитие нашего вида спорта говорится в некрологе

В Федерации фехтования России смерть Уралова назвали невосполнимой утратой и выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам покойного.