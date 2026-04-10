На 82-м году жизни скончался 6-кратный чемпион Сурдлимпийских игр Рухледев

Москва10 апр Вести.Девятого апреля скончался 6-кратный чемпион Сурдлимпийских игр, бывший президент Сурдлимпийского комитета России Валерий Рухледев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Он умер в возрасте 81 года.

Вчера ушел из жизни Валерий Рухледев. … Сурдлимпийский комитет России выражает соболезнования родным и близким говорится в Telegram-канале комитета

Рухледев в разное время занимал президентские посты в Сурдлимпийском комитете России, Международном комитете спорта глухих, Общественной спортивной федерации спорта глухих и Всероссийского общества глухих.

Шесть раз выигрывал Сурдлимпийские игры по вольной и греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта.