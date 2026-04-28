Скончался легендарный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Плюкфельдер Умер советский тренер Плюкфельдер, воспитавший двух олимпийских чемпионов

Москва28 апр Вести.В Германии скончался легендарный советский тренер, чемпион Олимпиады 1964 года по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер, сообщил ТАСС тренировавшийся у него победитель Олимпиады Давид Ригерт.

Тренер Плюкфельдер воспитал таких олимпийских чемпионов и чемпионов мира, как Ригерт и Василий Алексеев.

…В Германии 24 апреля ушел из жизни Рудольф Владимирович Плюкфельдер. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни как тренер заявил Ригерт



Он отметил, что тренеру было 97 лет.

В середине апреля умер известный баскетбольный тренер, заслуженный тренер России Виктор Семенов.