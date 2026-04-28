Москва28 апрВести.В Германии скончался легендарный советский тренер, чемпион Олимпиады 1964 года по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер, сообщил ТАСС тренировавшийся у него победитель Олимпиады Давид Ригерт.
Тренер Плюкфельдер воспитал таких олимпийских чемпионов и чемпионов мира, как Ригерт и Василий Алексеев.
…В Германии 24 апреля ушел из жизни Рудольф Владимирович Плюкфельдер. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни как тренерзаявил Ригерт
Он отметил, что тренеру было 97 лет.
В середине апреля умер известный баскетбольный тренер, заслуженный тренер России Виктор Семенов.