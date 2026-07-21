Олимпийский чемпион по гребле норвежец Олаф Туфте умер в возрасте 50 лет

Двукратный олимпийский чемпион Олаф Туфте скончался в 50 лет Олимпийский чемпион по гребле норвежец Олаф Туфте умер в возрасте 50 лет

Москва21 июл Вести.На 51-м году жизни скончался выдающийся норвежский гребец Олаф Туфте — двукратный олимпийский чемпион и многократный призер мировых первенств. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации гребного спорта (World Rowing). Причины смерти не раскрываются.

Туфте был одним из сильнейших гребцов-одиночников своего поколения. На Олимпийских играх он дважды поднимался на высшую ступень пьедестала в соревнованиях одиночек, а в двойках парных завоевал серебряную и бронзовую награды.

В копилке спортсмена также две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали чемпионатов мира. Его яркая карьера и вклад в развитие академической гребли навсегда останутся в истории этого вида спорта.