В Петербурге прошло прощание с чемпионом Олимпиады Дмитриевым Церемония прощания с олимпийским чемпионом Дмитриевым прошла в Петербурге

Москва4 июл Вести.В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с 2-кратным чемпионом Олимпийских игр, фигуристом Артуром Дмитриевым. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься со спортсменом среди прочих приехала тренер Тамара Москвина.

Путь, который прошел Артур, был и с вершинами, и с низинами. Давайте держать в памяти те вершины, которые он оставил своим искусством и спортивными достижениями заявила она

Дмитриев ушел из жизни в возрасте 58 лет. Причиной его смерти называется расслоение аорты.

Он стал первым фигуристом, который выиграл Олимпиаду с разными напарницами. С Натальей Мишкутенок он выиграл ОИ-1992, а с Оксаной Казаковой – Игры 1998 года.

За свою карьеру в спорте он выиграл все соревнования в парном разряде, что сделало его уникальным спортсменом. Так его охарактеризовала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.