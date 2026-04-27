Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Беленькая умерла в 94 года

Скончалась двукратная чемпионка СССР фигуристка Майя Беленькая Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Беленькая умерла в 94 года

Москва27 апр Вести.Советская фигуристка и двукратная чемпионка СССР Майя Беленькая скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России.

От чего именно умерла спортсменка, не уточняется.

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая умерла на 95-м году жизни говорится в сообщении

Она выиграла два чемпионата СССР в паре с Игорем Москвиным. В 1956 году они вместе с Лидией Герасимовой и Юрием Киселевым стали первыми советскими фигуристами, выступившими на чемпионате Европы. В этом соревновании Беленькая и Москвин заняли 11-е место.