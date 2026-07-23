Чемпионка мира по спортивной гимнастике и тренер Тамара Жалеева умерла в 94 года

Скончалась чемпионка мира по спортивной гимнастике Тамара Жалеева Чемпионка мира по спортивной гимнастике и тренер Тамара Жалеева умерла в 94 года

Москва23 июл Вести.На 95-м году жизни умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике и заслуженный тренер СССР Тамара Жалеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России.

Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Тамары Андреевны. Светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах говорится в сообщении

Причина смерти при этом не называется.

Тамара Жалеева стала победительницей чемпионата мира по спортивной гимнастике 1954 года в командном турнире. Она была почетным мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР и СССР. Спортсменка была старшим тренером сборной команды Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики РФ.