Москва23 июлВести.На 95-м году жизни умерла чемпионка мира по спортивной гимнастике и заслуженный тренер СССР Тамара Жалеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России.
Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Тамары Андреевны. Светлая память о великом тренере и замечательном человеке навсегда останется в наших сердцахговорится в сообщении
Причина смерти при этом не называется.
Тамара Жалеева стала победительницей чемпионата мира по спортивной гимнастике 1954 года в командном турнире. Она была почетным мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР и СССР. Спортсменка была старшим тренером сборной команды Москвы, а позже возглавляла совет ветеранов Федерации спортивной гимнастики РФ.