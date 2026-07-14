На 54-м году жизни умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет На 54-м году жизни умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Москва14 июл Вести.Олимпийская чемпионка по биатлону 1998 года, трехкратная чемпионка мира Галина Куклева умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Она выразила соболезнования родным и близким женщины.

Это невосполнимая потеря для всех нас. Галина Алексеевна принадлежала к той славной плеяде атлетов, чьи победы на мировой арене навсегда вписаны золотыми буквами в историю отечественного спорта. Ее путь — это образец несгибаемой воли, титанического труда и беззаветной преданности избранному дел написала Иванова на своей странице во "Вконтакте"

Чиновница также добавила, что Куклева внесла неоценимый вклад в развитие не только биатлона, но и всей российской физической культуры. Для коллег Галина Алексеевна была и навсегда останется эталоном профессионализма, честности и высокого человеческого достоинства.

О времени и месте прощания с Галиной Алексеевной будет сообщено дополнительно.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае. В 1996 г. она стала Чемпионкой Европы в эстафете. На зимних Олимпийских играх 1998 г. завоевала золото в спринте на 7,5 км, а также выиграла серебряную медаль в составе российской эстафеты. На зимних ОИ-2002 — стала бронзовым призером в эстафете.

Куклева трижды выигрывала Чемпионат мира в составе российской эстафеты в 2000, 2001 и 2003 гг., дважды завоевывала серебро (1999 г. — эстафета, 2000 г. — масс-старт). Она также является победительницей 9 этапов Кубка мира (1996—2000, 2002—2003), четырехкратным серебряный и семикратным бронзовым призером этапов Кубка мира.