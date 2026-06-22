Москва22 июн Вести.Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о перераспределении наград в женском беге на 800 метров по итогам Игр 2012 года в Лондоне. Серебряная медаль, ранее принадлежавшая российской легкоатлетке Екатерине Гулиевой, передана спортсменке из Кении.

Поводом для пересмотра результатов стала дисквалификация Гулиевой, последовавшая в марте 2024 года. Основанием для санкций послужили данные Московской антидопинговой лаборатории — спортсменку отстранили на четыре года. Позднее легкоатлетка пыталась обжаловать это решение, однако в мае 2025 года ее апелляция была отклонена.

Изначально серебро на Олимпиаде-2012 завоевала россиянка Мария Савинова, но ее дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, и награда перешла к Гулиевой, финишировавшей третьей. Теперь же серебряная медаль будет вручена кенийке Памеле Джелимо. Бронзовым призером объявлена американка Алисия Монтано. Золото сохранилось за представительницей ЮАР Кастер Семеней.

Гулиева с 2021 года выступает за Турцию, откуда родом ее супруг.