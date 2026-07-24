Москва24 июл Вести.Чемпионка России в беге на 800 метров Екатерина Реньжина в беседе с ИС "Вести" прокомментировала рекомендации Европейского вещательного союза (EBU), направленные против сексуализации участниц турниров по легкой атлетике.

В июле EBU и Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) выпустили методичку по поводу сексуализации. Рекомендации предназначены для вещателей, режиссеров и операторов. В документе просят сместить акцент исключительно на спортивные достижения участниц и не уделять внимание их внешнему виду.

Я считаю, все, что красиво, надо показывать, потому что мы бегаем купальниках, чтобы нам ничего не мешало. Это эстетика, это и всю жизнь так было — "королева спорта". Беговые костюмы — это нормально. Они короткие для того, чтобы ничего не мешало… Я считаю, что в этом нет ничего такого. Просто уже самим фотографам нужно выбирать другие ракурсы, к примеру, а не говорить, что мы что-то не так делаем, не так наклонились рассказала Реньжина

В Екатеринбурге продолжается чемпионат России по легкой атлетике. Турнир проходит на фоне продления отстранения российских легкоатлетов от международных стартов. Однако это не мешает показывать высокие результаты. В беге на 800 метров выиграла лидер сезона на этой дистанции Екатерина Реньжина.

Ранее легкоатлетка Ольга Богословская также прокомментировала рекомендации против сексуализации спортсменок.