Богословская отнеслась к гиду против сексуализации атлеток как к шутке

Легкоатлетка Богословская отреагировала на гид против сексуализации спортсменок Богословская отнеслась к гиду против сексуализации атлеток как к шутке

Москва15 июл Вести.Серебряный призер Олимпийских игр 1992 года по легкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала в беседе с RT выпуск Европейской легкоатлетической ассоциацией (European Athletics) и Европейским вещательным союзом (EBU) гида против сексуализации женщин в трансляциях.

По ее словам, складывается ощущение, что European Athletics нечем заняться.

Отношусь к этому как к милой шутке... В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история. Возможно, где-то на заштатных турнирах операторы могли позволить себе лишнего, но не на крупных соревнованиях сказала Богословская

Спортсменка добавила, что в легкой атлетике все вещатели "приличные".

Ранее European Athletics и EBU опубликовали гид с рекомендациями для вещателей, призывая их не делать акцент на телах спортсменок во время трансляции соревнований по легкой атлетике.