О чем не говорят перед заплывом: признание пловчихи Чикуновой Пловчиха Чикунова рассказала, что закалило ее на международных соревнованиях

Москва10 июн Вести.Во время заплывов с иностранными спортсменками на международных соревнованиях чувствуется прессинг, рассказала ИС "Вести" серебряный призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова.

Она признала, что из-за этого волнуется на международных соревнованиях сильнее, чем на чемпионатах России.

Морально все равно я чувствую на себе небольшой прессинг от заплывов с иностранными спортсменками. То есть, как бы мне не хотелось этого признавать, я все-таки волнуюсь больше, чем на чемпионатах России. Поэтому для меня это был отличный опыт, который меня закалил сказала Чикункова

Ранее чемпион мира по плаванию на короткой воде Роман Шевляков положительно оценил развитие плавания в России. Он отметил, что страна в этом виде спорта шагнула вперед.