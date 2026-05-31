Москва31 маяВести.Российская пловчиха Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом на третьем этапе международного турнира "Маре Нострум" в испанской Барселоне.
Спортсменка финишировала с результатом 2 минуты 23,74 секунды. Серебряным призером стала белоруска Алина Змушко (2.24,58), бронзовым - нидерландка Тес Схаутен (2.24,90).
Евгения Чикунова - 21-летняя российская пловчиха, Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер чемпионатов мира, многократная чемпионка России, рекордсменка, чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы на короткой воде.
Соревнования завершатся 31 мая.