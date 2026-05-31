Гимнастки РФ заняли 2 место на ЧЕ в групповых упражнениях с обручами и булавами

Москва31 мая Вести.Российская сборная завоевала серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя булавами на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Результат команды РФ составил 27 баллов.

В составе российской сборной выступили Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко.

Золото взяли спортсменки испанской сборной — их результат 28,100 балла. На третьем месте расположились израильтянки с результатом в 26,300 балла.

Чемпионат Европы проходит в Болгарии. Турнир начался 27 мая и завершится 31 мая. Российские спортсмены принимают участие в ЧЕ с национальными флагом и гимном.