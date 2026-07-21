Российские пловцы рассказали об ожиданиях и эмоциях перед ЧЕ в Париже

Российские пловцы рассказали об ожиданиях от чемпионата Европы в Париже Российские пловцы рассказали об ожиданиях и эмоциях перед ЧЕ в Париже

Москва21 июл Вести.Российские пловцы намерены выложиться по максимуму на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и превзойти свой триумф в Сингапуре. Об этом они рассказали ИС "Вести".

Спортсмены-водники готовы штурмовать Париж на вышках, в бассейнах и открытой воде в рамках континентального первенства, — большое возвращение спустя пять лет. Старты пройдут на тех же объектах, где два год назад прошла Олимпиада.

С Сингапура воспоминания и эмоции от соревнований начинают затухать, нам нужен очередной толчок, чтобы взбодриться, поконкурировать с иностранными спортсменами. Все ожидают от предстоящего старта только положительные эмоции рассказал двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников

Побивший пять национальных рекордов на чемпионате России в Казани пловец Егор Корнев поделился, что после триумфального возвращения на чемпионат мира в 2025 году ожидания от европейского уровня еще выше.

Я стараюсь не думать наперед. По факту они начнутся, и можно будет подумать, где-то поволноваться, но сейчас не время для этого. Надо как раз отвлечься, забыть. Наступит день соревнований — тогда подумаю сообщил Корнев

Чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова призналась, что в прошлом году было морально тяжелее.

Мне, если честно, не нравилось это давление, сейчас все спокойнее. В том числе потому, что я сейчас абстрагировалась, и в данный момент легче поделилась Чикунова

Готовятся к соревнованиям и прыгуны в воду: 13 российских атлетов выступят на чемпионате Европы.

Хочется неимоверно в Париж, потому что там очень красиво, очень красивый город, красивый бассейн, причем олимпийский… Хочется показать все, что мы можем добавила чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Анна Конаныхина

Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует 31 июля. Сборную России по плаванию на чемпионате Европы представят 44 спортсмена. Соревнования пройдут в бассейне "Парижского Акватик-Центра" и в локации реки Сена.

Ранее председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал, выступят ли россияне на чемпионате с флагом и гимном.