Москва21 июлВести.Российские пловцы намерены выложиться по максимуму на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и превзойти свой триумф в Сингапуре. Об этом они рассказали ИС "Вести".
Спортсмены-водники готовы штурмовать Париж на вышках, в бассейнах и открытой воде в рамках континентального первенства, — большое возвращение спустя пять лет. Старты пройдут на тех же объектах, где два год назад прошла Олимпиада.
С Сингапура воспоминания и эмоции от соревнований начинают затухать, нам нужен очередной толчок, чтобы взбодриться, поконкурировать с иностранными спортсменами. Все ожидают от предстоящего старта только положительные эмоциирассказал двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников
Побивший пять национальных рекордов на чемпионате России в Казани пловец Егор Корнев поделился, что после триумфального возвращения на чемпионат мира в 2025 году ожидания от европейского уровня еще выше.
Я стараюсь не думать наперед. По факту они начнутся, и можно будет подумать, где-то поволноваться, но сейчас не время для этого. Надо как раз отвлечься, забыть. Наступит день соревнований — тогда подумаюсообщил Корнев
Чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова призналась, что в прошлом году было морально тяжелее.
Мне, если честно, не нравилось это давление, сейчас все спокойнее. В том числе потому, что я сейчас абстрагировалась, и в данный момент легчеподелилась Чикунова
Готовятся к соревнованиям и прыгуны в воду: 13 российских атлетов выступят на чемпионате Европы.
Хочется неимоверно в Париж, потому что там очень красиво, очень красивый город, красивый бассейн, причем олимпийский… Хочется показать все, что мы можемдобавила чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Анна Конаныхина
Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует 31 июля. Сборную России по плаванию на чемпионате Европы представят 44 спортсмена. Соревнования пройдут в бассейне "Парижского Акватик-Центра" и в локации реки Сена.
Ранее председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал, выступят ли россияне на чемпионате с флагом и гимном.