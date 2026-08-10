Москва10 авг Вести.Получившей нейтральный статус Камиле Валиевой необходимо вернуть золото Олимпийских игр 2022 года, завоеванное ей в командном турнире. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Знаменитый в прошлом хоккеист добавил, что радоваться получению нейтрального статуса не стоит.

Я бы Камиле прежде всего золотую олимпийскую медаль вернул. А потом уже бы радовался нейтральному статусу. Если кому-то он нравится, то мне нет, чему тут радоваться? отметил Фетисов

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

В 2024 году Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на 4 года. Ее дисквалификация отсчитывалась с 25 декабря 2021 года, когда в одной из ее проб было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Все ее результаты выступлений с 2021 года были позже аннулированы.