Москва15 авг Вести.Норвежский журналист телерадиокомпании NRK Ян Петтер Сальтведт разъяснил в беседе с изданием Sport24, почему ранее раскритиковал решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить к соревнованиям российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Он пояснил, что не высказывался негативно о самой спортсменке, вспоминая ее отстранение от стартов из-за положительной допинговой пробы.

Я хочу подчеркнуть, что определенно не критикую Валиеву лично. Наоборот… Я считаю Валиеву жертвой системы и людей, которые цинично использовали ее ради достижения успеха, приносившего выгоду в том числе им самим заявил Сальтведт

Ранее в ISU присвоили нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой). Это дает им право выступать на международных турнирах.