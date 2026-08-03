Москва3 авгВести.Российский фигурист Марк Кондратюк получил нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на сайте спортивной организации.
Аналогичный статус получили Матвей Ветлугин, Николай Угожаев, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Глеб Лутфуллин, Илья Вегер, Дарья Садкова, Камилла Нелюбова, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Таисия Щербинина, София Диана Касинс/Александр Брегей, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Таисия Гусева/Даниил Овчинников.
Ранее нейтральный статус присвоили выступающим в одиночном катании Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Григорию Федорову.