Москва9 авг Вести.Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что главным ответом на продление международных санкций против сборной России по хоккею должно стать развитие внутреннего спорта. Его слова приводит издание "Советский спорт".

Фетисов призвал не тратить время на жалобы, а сосредоточить усилия на повышении уровня детско-юношеских и национальных соревнований, поиске талантливых игроков и развитии инфраструктуры в регионах.

Он выразил уверенность, что грамотный подход позволит отечественному хоккею сохранить высокий уровень и успешно вернуться на международную арену после снятия ограничений.