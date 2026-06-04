Песков подтвердил, что Путин до сих пор регулярно играет в хоккей

Президент Путин продолжает играть в хоккей, заявил Песков Песков подтвердил, что Путин до сих пор регулярно играет в хоккей

Москва4 июн Вести.Президент России Владимир Путин по-прежнему регулярно занимается хоккеем и выходит на лед. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков в комментарии ТАСС прокомментировал откровение двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Депутат рассказал агентству, что совсем недавно играл с президентом в одной команде.

Да. Президент продолжает играть в хоккей лаконично ответил Песков

Фетисов неоднократно хвалил навыки российского лидера в хоккее. По его словам, Путина в работе отличает такая же жесткость, как на хоккейной площадке.