Москва4 июнВести.Президент России Владимир Путин по-прежнему регулярно занимается хоккеем и выходит на лед. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков в комментарии ТАСС прокомментировал откровение двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. Депутат рассказал агентству, что совсем недавно играл с президентом в одной команде.
Да. Президент продолжает играть в хоккейлаконично ответил Песков
Фетисов неоднократно хвалил навыки российского лидера в хоккее. По его словам, Путина в работе отличает такая же жесткость, как на хоккейной площадке.