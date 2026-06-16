Москва16 июн Вести.Критика в адрес двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой является беспочвенной спекуляцией, заявил трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин в беседе с РИА Новости.

Последнее время Исинбаева проживает за границей. В прошлом году двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил мнение, что она должна разбираться со своими денежными проблемами самостоятельно, поскольку "бросила Россию".

Случай с Еленой Исинбаевой – это попытка спекуляции, под которой нет ни капли оснований. Ее пытаются смешать с общим, трудно сопоставимым, нагнетаемым негативным отношением. Это не к ней. Это точно не к ней сказал Карелин

Он также напомнил, что спортсменка готовилась под руководством своего тренера в том числе за рубежом, и тогда это считалось нормальной практикой.

Елена Гаджиевна Исинбаева – уникальная дочь России, уникальный маститый спортсмен, она не раз принимала на себя сложные проявления, когда была не только олимпийской атлеткой, но и участвовала в работе олимпийского комитета… Так случилось, что предполагаемые перспективы, в том числе места жительства, были сформированы тогда, а не сейчас. Только и всего. Не трогайте ее заявил спортсмен

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отметила, что Исинбаеву нельзя назвать предательницей, однако та поступила неправильно, уехав из России.

Исинбаева взяла золото в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине, в 2012 завоевала бронзовую медаль в Лондоне. С 2016 по 2024 годы она являлась членом Международного олимпийского комитета.

С 2023 года спортсменка живет с семьей в Испании. В январе прошлого года она приезжала в Россию на похороны тренера Евгения Трофимова, который готовил ее с 1997 по 2006 годы.

В апреле Telegram-канал SHOT написал, что на Исинбаеву подали в суд за внушительную задолженность по ЖКУ. Как сообщило РИА Новости, спортсменка также задолжала Федеральной налоговой службе около 705 тысяч рублей.