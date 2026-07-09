Приставы арестовали счета Исинбаевой из-за долга по платежам за дачу Счета Исинбаевой арестованы из-за долга в 55 тысяч рублей за дачу

Москва9 июл Вести.Счета двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой арестовали из-за долга по платежам за дачный участок в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу волгоградского главка ФССП.

Уточняется, что сумма задолженности составляет 55 400 рублей.

Наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника цитирует источник агентство

В сообщении отмечается, что если Исинбаева не погасит долг сама, нужную сумму спишут с ее счетов в принудительном порядке.

Ссылаясь на материалы дела, РИА Новости пишет, что садоводческое товарищество, которое находится в Волгоградской области, подало заявление в суд о взыскании задолженности за пользование общим имуществом в 2024-2025 годах. Сам долг составляет более 32 тысяч рублей, еще 20,5 тысячи – это пени, также спортсменка обязана заплатить две тысячи рублей в качестве госпошлины.

Мировой судья вынес приказ о взыскании долга.

Сейчас Исинбаева живет в Испании с мужем и детьми. В январе 2025 года спортсменка приезжала в Россию на похороны тренера Евгения Трофимова, который готовил ее к соревнованиям с 1997 по 2006 годы.