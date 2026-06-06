Москва6 июнВести.Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что находится в базе Интерпола.
Об этом она сообщила в разговоре с Sport24. Депутат пояснила, что киевский режим обвинил ее в поддержке мероприятий по воссоединению Крыма с Россией.
На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерполдобавила Роднина
Парламентарий отметила, что ограничения сказываются во многих вопросах и доставляют неудобства.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Интерпол уклоняется от сотрудничества по делам против киевского режима.