Депутат Роднина рассказала о присутствии в базе Интерпола

Депутат Роднина рассказала, что находится в базе Интерпола Депутат Роднина рассказала о присутствии в базе Интерпола

Москва6 июн Вести.Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что находится в базе Интерпола.

Об этом она сообщила в разговоре с Sport24. Депутат пояснила, что киевский режим обвинил ее в поддержке мероприятий по воссоединению Крыма с Россией.

На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол добавила Роднина

Парламентарий отметила, что ограничения сказываются во многих вопросах и доставляют неудобства.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Интерпол уклоняется от сотрудничества по делам против киевского режима.